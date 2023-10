Les autorités espagnoles annoncent avoir secouru 368 migrants ce dimanche dont une femme enceinte et plusieurs enfants

Après l’arrivée d’une première pirogue de 56 personnes parties du Sénégal dans la matinée, d’autres ont débarqué sur l’île espagnole d’El Hierro qui affiche complète et débordée.



Les services du ministère espagnol des Transports urbains et maritimes annoncent que pas moins de 368 migrants ont débarqué ce dimanche à El Hierro. La particularité relevée ce jour par secours est une femme enceinte et plusieurs enfants dans les convois qui ont accosté.