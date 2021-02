Les autorités japonaises ont proposé à Macky Sall d'allumer la flamme des Jeux Olympiques de Tokyo

Alors que les autorités japonaises ont été contraintes de reporter d’un an les Jeux Olympiques d’été initialement prévus à Tokyo en 2020, elles ont profité de ce délai pour demander au Président sénégalais Macky Sall s’il accepterait d’allumer la flamme de cette édition désormais calée du 23 juillet au 8 août 2021, renseigne Financial Afrik.



Respectivement prévus du 24 juillet au 9 août et du 25 août au 6 septembre 2020, les JO sont reportés à cause de la crise sanitaire sans précédent du Covid-19.



Le président du CIO, Thomas Bach, et le premier ministre japonais, Abe Shinzo, ont pris cette décision pour préserver la santé des athlètes venus du monde entier et de toutes les personnes qui ont un rôle direct ou indirect dans l’organisation des Jeux Olympiques.