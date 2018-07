Les avocats de Khalifa Sall exigent de l’Etat le respect de la décision de la CEDEAO.

Les avocats de Khalifa Ababacar Sall et Cie ont fait face à la presse pour s’exprimer sur les questions qui intéressent les procès en cours avec l’autorisation du Bâtonnier. Ces avocats se sont prononcés sur les états actuels des procédures judiciaires qui opposent le maire de Dakar, Khalifa Ababcar Sall à l’Etat du Sénégal. Mes Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Mouhamed Seydou Diagne, Mamadou Ndiaye, Doudou Ndoye demandent à ce que l’Etat du Sénégal s’exécute en respectant la décision de la CEDEAO.



« Une détention arbitraire ne se corrige pas, on y met fin. La peine prévue contre les responsables d'une détention arbitraire est une peine criminelle et c'est la dégradation civique qui est en cours », a déclaré Me Ciré Clédor Ly.



Selon les avocats du maire de Dakar, dans la période de détention arbitraire de Khalifa Sall, il y a la responsabilité d'autorité politique, judiciaire, parlementaire et administrative de ce pays qui est engagée sur le plan pénal et sur la prescription est de dix ans. Le délai pour les poursuivre est de dix ans et tout peut arriver avant cette déchéance.»