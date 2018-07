Les cadres de Rewmi résument le Pse de Macky à un "échec"

Les Rewmistes se sont réunis ce week-end pour procéder au lancement de leurs activités. A l’occasion, ils se sont prononcés sur la gestion de la politique globale du président de la République, notamment sur le Plan Sénégal Emergent (Pse).



Pour le Coordonnateur des cadres de Rewmi, «le Sénégal d’abord, Sénégal first». Et, selon lui, c’est là où le Président Macky Sall a «échoué».



Car, avance Abdourahmane Diouf, «Il (Macky) Sall n’a jamais su mettre en avant les intérêts du Sénégal au-dessus des intérêts des étrangers. Il n’a jamais su comprendre que notre intérêt vital national nous permettait de nous protéger sans être arrogant avec les autres. Il n’a jamais compris qu’on peut se protéger sans être dans le protectionnisme absolu».



Par ailleurs, les cadres de Rewmi parlent d’ «échec », parce que soulignent-ils, «avec des milliards de F Cfa engloutis, la pêche et l’emploi des jeunes, demeurent une problématique», ont-t-ils déclaré. Selon eux, «le Gouvernement gère mal la question de l’eau à Dakar». Pour Abdourahmane Diouf, « cela résulte d’une très mauvaise régulation du secteur ». Avant d’ajouter qu’ils y a trois (3) secteurs essentiels.



«Nous avons l’Etat du Sénégal qui est le concédant, nous avons la Sones qui est le concessionnaire et la Sones en tant que concessionnaire a un fermier qui s’appelle la Sde. Et nous pensons que les relations sont disproportionnées», a listé Abdourahmane Diouf.



Avant d’ajouter : « la Sde qui a la charge, actuellement de la gestion de cette eau et qui doit la donner directement aux sénégalais est, de notre avis dans une posture trop privilégiée qui lui permet de ne pas toujours respecter son cahier de charge».