Les cadres républicains répliquent : "Abdoul Mbaye était un banquier inconnu des Sénégalais qui passait son temps à..."

Les cadres républicains n’ont pas raté l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. « L’ingratitude légendaire d’Abdoul Mbaye est connue de tous les Sénégalais qui n’ont pas daigné faire de lui un député alors qu’il a dirigé le gouvernement du Sénégal. Avant, Abdoul Mbaye était un inconnu des Sénégalais et il passait le clair de son temps de banquier à la retraite à jouer au golf. Voilà qui, bave à la bouche ne pardonne toujours pas sont bienfaiteur de l’avoir remplacé », cognent-ils.



Selon eux, « lors de la tentative avortée de l’opposition de mobiliser les Dakarois contre la loi sur le Parrainage des candidatures à l’élection présidentielle, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye avait annoncé la mort d’un manifestant et il a été démenti par la réalité des faits. Les Dakarois et les Sénégalais dans leur ensemble n’ont pas été impressionnés par les incantations incendiaires d’une opposition en mal de popularité et de discours ».



Ils assimilent également la sortie du leader de l'ACT comme un manque de respect. « Au lieu de s’excuser pour avoir menti sans vergogne à l’opposition avec le seul but de discréditer l’action de nos forces de l’ordre, Abdoul Mbaye traite le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye de « vierge effarouchée ».