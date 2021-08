Les charlatans Mamadou Diallo et Cie soutirent plus de 5 millions à Moussa Guèye

Au cours d’une patrouille au niveau du rond-point de l’Unité 26, les éléments de la police des Parcelles Assainies sont tombés sur une altercation opposant le nommé Moussa Gueye et des individus parmi lesquels Mamadou Diallo. C’est ainsi qu’ils ont été interpellés.



Le nommé Moussa Guèye leur a alors expliqué qu’il a été victime d’escroquerie et de charlatanisme depuis que les mis en cause lui ont remis de l’eau bénite et un cure-dent. Il raconte que les faux marabouts lui avaient demandé de se frotter tout le corps et le visage avec le ‘’safara’’ avant de se curer tout le temps les dents avec la tige en bois. « Depuis que j’ai commencé à en faire usage, j’ai été comme dépossédé de ma raison et faisait exactement tout ce qu’ils me demandaient », raconte la victime.



Elle a ainsi déclaré leur avoir remis la somme de cinq millions de francs. « Une fois qu’ils ont reçu l’argent, ils m’ont bloqué sur toutes les lignes pour que je n’arrive plus à les joindre » a ajouté le plaignant qui confie avoir vendu tous ses bœufs pour leur verser l’argent.



A l’en croire, quand il a recouvré ses esprits, il a tendu un piège aux charlatans qui l’avaient envoûté. Pour ce faire, il les avait mis en contact avec un de ses amis qui s’est fait passer pour un client qui avait besoin de leurs prières. C’est ainsi qu’ils se sont donnés rendez-vous au rond point de l’Unité 26 des PA. C’est là qu’il y a eu l’altercation qui a valu leur interpellation par la police.



Face aux policiers, l’un des mis en cause, Mamadou Diallo, a reconnu une partie des faits, déclarant avoir reçu la somme de quatre millions trois cent cinquante mille FCFA de la part du plaignant. « Il m’avait remis l’argent pour que je lui fasse des prières en collaboration avec un autre marabout du nom d’Ahmadou Diedhiou établi à Keur Massar », a-t-il déclaré tout en précisant que le nommé Mamadou Alpha Diallo n’a pas participé dans cette affaire.



Mamadou Diallo et Ahmadou Diedhiou ont été arrêtés et déférés au parquet. Quant à Mamadou Alpha Diallo, qui accompagnait la bande, il a été disculpé par son acolyte, rapporte le journal Le Témoin.