Mame Mbaye Niang envoi Sonko et sa famille devant le tribunal ce lundi et réclame 500millions FCFA

Le dossier Ousmane Sonko vs Mame Mbaye Niang, prend une autre tournure. Réagissant à la demande de révision du procès faite par Ousmane Sonko, l'ancien ministre Mame Mbaye Niang a décidé de saisir le Tribunal régional hors Classe de Dakar, statuant en matière civile, d'une assignation en annulation de mutation frauduleuse d'un bien immobilier à l'encontre de Ousmane Sonko, mais également ses deux épouses Khady Kébé et Anna Diamanka ainsi que ses enfants.



Il a également installé dans la cause Mor Ndiaye, le conservateur de la propriété foncière de Grand-Dakar en qualité de complice. Ce dernier est accusé d'avoir aidé le Premier ministre Sonko à faire muter l'immeuble portant Tf n° 530/GR objet du lo n° R/17 d'une superficie de 264m2 sis à la Cité Keur Gorgui et de le mettre au nom de se épouses et ses enfants.



L'annonce a été d'ailleurs faite par les avocats de Mame Mbaye Niang lors de leur conférence de presse. Il s'agit du Tf n°530/GR objet du lot N°R/17 d'une superficie de 264m2 qu'il accuse Ousmane Sonko d'avoir muté au nom des membres de sa famille pour ne pas payer les dommages portant sur 200 millions de francs.



Dans la procédure, rapporte (l'Observateur), la défense de Mame Mbaye Niang a installé le propriété foncière de Grand-Dakar en qualité de complice. Il réclame solidairement, à titre de dommages et intérêts, 500 millions de nos francs. L'affaire sera évoquée aujourd'hui en audience de répartition au Tribunal de grande instance hors de Dakar.



De 200 millions de francs qu'il a été condamné à payer pour les délits de "diffamation et injures publiques", l'actuel Premier ministre voit cette affaire corsée avec un demi-milliard de francs en sus, même si, cette fois, il ne sera pas le seul à mettre la main à la poche, si toutefois le juge donne raison au requérant. En fait, c'est ce qu'a réclamé Mame Mbaye Niang qui a ouvert un front au niveau du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



Aujourd'hui au Tribunal de Dakar, l'affaire sera évoquée en -Grande Instance, par le juge civil, en audience de répartition.