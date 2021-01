Les chiffres de la pandémie à Kaolack: des 900 cas confirmés, 50 décès et 230 malades sous traitement

Avec la seconde vague du coronavirus, la région de Kaolack a franchi la barre des 900 patients testés positifs, nous informe Alioune Badara Mbengue le Gouverneur de la région qui réceptionnait un don de produits et de matériels de protection contre le Covid-19.



« A la date d'aujourd'hui, la région de Kaolack a 900 cas confirmés. Nous avons 50 décès et plus de 230 malades traités à domicile en ce moment », a-t-il déclaré.



Aussi ajoute-t-il: « Kaolack est une ville carrefour avec la concentration de toutes les activités économiques, sociales de telle sorte que quand une pandémie prend de l'ampleur, il sera extrêmement difficile de faire face. Les mesures de prévention de la pandémie à travers la gestion des marchés, des lieux de cultes et les gares routières sont à revoir dans les prochains jours », a indiqué monsieur Mbengue dans les colonnes du journal ''Libération''.



Il faut noter que cette région, épargnée pendant la longtemps lors de la première vague, n'a connu son premier cas de malade testé positif qu'au court du mois d'avril 2020 dans la localité de Darou Salam.