Les cinq membres du SYNTTAS ont suspendu lundi la grève de la faim

Les cinq membres du Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture du Sénégal (SYNTTAS) ont suspendu lundi la grève de la faim qu’ils avaient décidée de reprendre le même jour à la suite de promesses du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural allant dans le sens d’un retour sur les affectations dont ils avaient récemment fait l’objet.



Cette décision a été prise à l’issue d’une rencontre lundi de membres du syndicat avec des autorités du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural et de facilitateurs, a notamment indiqué à l’APS, Cheikh Abba Diémé, le secrétaire administratif du SYNTTAS.



Vendredi, ils avaient décidé de reprendre leur grève de la faim qu’ils avaient suspendue mardi dernier dans l’attente d’une rencontre avec le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural. Pour cette nouvelle étape de leur mouvement d’humeur, les cinq grévistes devaient être rejoints par leurs autres camarades dont certains viendront des régions de l’intérieur du pays.



« Dès lundi, les camarades vont se joindre au mouvement de grève de la faim. C’est un mot d’ordre illimité », avait ainsi déclaré Diémé au sortir d’une rencontre entre le SYNTTAS et le ministre de l’Agriculture.



Il avait expliqué que cette décision avait été prise après que les syndicalistes ont constaté que le ministre de l’Agriculture n’était pas revenu sur sa décision d’affecter certains agents qui ont été amenés à quitter leur poste d’origine en lien avec la grève entamée par ces travailleurs.