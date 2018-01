Les condoléances de l'église : Monseigneur André Gueye souligne la profondeur spirituelle de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké et...

L'évêque de Thiès et président de la commission dialogue interreligieux de la Conférence des évêques du Sénégal, Monseigneur André Gueye a présenté ses condoléances à la communauté musulmane du Sénégal suite au rappel à Dieu du Khalife général des mourides. Il a également fait des témoignages touchant sur l’homme et magnifier sa profondeur spirituelle et son relâchement à soi-même.



"J'ai découvert un homme ouvert disponible, qui nous recevait volontier, avec spontanéité et avec une grande générosité. Autre chose qui m'a profondément touché dans la vie de cet homme, c'était sa grande profondeur spirituelle, son recueillement, son silence et sa grande sérénité, malgré la grande foule de talibés qui l'entouraient. Il n'était jamais perturbé, il vivait une relation profonde avec Dieu. La première fois que je suis arrivée chez lui, ce qui m'a frappé, c'est la pauvreté et le dépouillement de l'homme dans ce lieu de retraite de Keur Nganda où j'ai été deux fois, loin luxe, loin des tapages, loin même des réalités purement mondaines. Il a compris que l'humilité, le dépouillement et le relâchement à soi-même sont la voie royale pour arriver à un degré élevé de la communion avec Dieu. C'est un modèle à suivre, pas par la communauté mouride seulement, mais par tout croyant qui cherche Dieu", a-t-il confié sur la Rfm