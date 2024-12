Les délégués du personnel de l'IPRES portent plainte contre Omar Faye Zik Fm

Les délégués du personnel de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, SYTBEFS/CNTS/IPRES ont déposé ce 26 décembre 2024 auprès du procureur de la République, près du Tribunal de Grande Instance de Dakar une plainte pour diffamation à l'encontre de Monsieur Omar Faye, chroniqueur à la radio Zik FM.

Les syndicalistes dénoncent une diffamation « réitérée de la part de Monsieur Omar Faye, qui portent atteinte à notre honneur, à notre crédibilité et à notre réputation collective ».



« Á deux reprises, Monsieur Faye a tenu des propos malveillants et infondés d'abord à l'endroit de la Direction Générale de l'IPRES et ce mardi envers le personnel. Ces allégations, visant manifestement à se concilier la faveur des autorités, nuisent gravement au climat de travail et entachent l'image du personnel auprès du peuple sénégalais », lit-on sur la plainte ci-dessous :