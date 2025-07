Plus de 60 millions de francs CFA de médicaments contrefaits saisis à Dakar

Une importante opération menée conjointement par l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) et la Police nationale a permis la saisie de 3 375 médicaments contrefaits, d’une valeur estimée à plus de 60 millions de francs CFA. Ces produits sont communément appelés Produits de Qualité Inférieure ou Falsifiés (PQIF).



Selon le communiqué de l’ARP parvenu à PressAfrik, cette opération découle d’un dispositif de veille et d’alerte sur les réseaux sociaux, ayant permis « d’identifier et de localiser les faussaires opérant dans un quartier de la capitale ». Les produits saisis incluent « des médicaments aphrodisiaques, antalgiques, anti-inflammatoires, antifongiques, corticoïdes, acide hyaluronique, crèmes pour l’augmentation des fesses et du pénis, médicaments veino-toniques, vitamines, compléments alimentaires, seringues, aiguilles et dispositifs médicaux destinés à l’avortement clandestin et à la rupture d’hymen ».



L’opération a conduit à l’interpellation de la gérante du lieu, tandis que le principal suspect est encore en fuite. « Les forces de l’ordre poursuivent activement les recherches pour procéder à son arrestation », précise le communiqué. Par ailleurs, « quarante (40) autres personnes ont été entendues dans le cadre de l’enquête en cours ».



L’ARP a salué « la collaboration franche et efficace de la Police nationale, qui contribue activement à la lutte contre la prolifération des faux médicaments, véritable menace pour la santé publique ».



L’Agence a également rappelé « l’importance de s’approvisionner exclusivement dans les officines de pharmacie, seul cadre légal pour l’obtention de médicaments de qualité ».



Enfin, elle a réaffirmé son engagement à œuvrer pour « une protection optimale de la santé des populations », en ligne avec les objectifs de souveraineté sanitaire à l’horizon 2050.