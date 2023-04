Les députés comoriens condamnent l'opération Wuambushu à Mayotte

Hormis trois sièges vides, la résolution sur Wuambushu a été adoptée à l'unanimité par les 21 députés présents à l'Assemblée, quasi-monocolore et acquise au pouvoir.



Le document réaffirme la souveraineté des Comores sur l'île de Mayotte. Une souveraineté maintes fois soutenue par les Nations unies et qui permet à Moroni de justifier la présence de milliers de ses ressortissants dans le département français. La résolution condamne donc l'expulsion de citoyens comoriens jugés illégaux par la France et lui demande de renoncer à son opération Wuambushu.