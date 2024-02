Les députés de YAW et de Taxawou empêchent la tenue du vote, le Président de l'AN boude la séance

Les choses ne se décantent pas et ne bougent pas à l’Assemblée nationale. Un énième incident a éclaté. Les députés qui sont en travaux depuis ce matin risquent de ne pas finir ce qu’ils ont commencé à ce rythme.



Mamadou Lamine Thiam (Pds) a proposé aux députés de passer directement au vote du projet de loi sans débat. Des propos qui ont semé la zizanie dans la salle. Le Président de l'Assemblée nationale s'est empressé de demander quels sont les députés qui sont pour, mais avant qu’il ai eu le temps de finir, les députés de l'opposition ont envahi le pupitre pour exprimer leur désaccord. Faisant bloc, ils se sont farouchement opposés.



Actuellement, ils sont tous sur le pupitre pour bloquer les travaux. Le Président de l'Assemblée nationale a quitté la séance pour le moment.



En plus de cela on aperçoit le député-maire Barthelemy Dias saisir la caisse où les bulletins de vote sont déposés. Il sera ramené à la raison par ses collègues.