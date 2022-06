Les deux premiers gros coups de Ten Hag pour MU, le drôle d'imbroglio autour de l'avenir de Bernardo Silva

Le coup double de MU à Amsterdam !



En Angleterre, Manchester United s'active enfin sur le marché des transferts. Si on en croit The Sun, les Red Devils sont tout proches de signer Antony, la pépite brésilienne de l'Ajax. Le tabloïd évoque un transfert d'environ 40 M£, soit un peu moins de 47 M€ pour boucler l'opération. Mais ce ne serait pas le seul joueur à arriver du côté de Manchester, puisque d'après le Daily Mirror, United pourrait bien coiffer Arsenal sur le poteau pour un autre joueur de l'Ajax. Après l'échec sur Jurrien Timber, Erik Ten Hag aurait jeté son dévolu sur Lisandro Martinez, lui aussi défenseur central.





Silva restera ou restera pas ?



Toujours en Angleterre, le Manchester Evening News évoque le cas de Bernardo Silva qui devrait finalement rester chez les Skyblues. Pep Guardiola ayant déclaré : «il est important et je pense qu'il restera». Des mots qui semblent en opposition totale aux Unes de la presse catalane ce mardi. «Pep ouvre la porte à Bernardo Silva», titre ainsi Sport. Car le coach de Manchester City avait eu une explication plus longue que quelques mots, lors d'un match de charité avec le FC Barcelone. C'est justement ce qui met le feu aux poudres en Espagne. Voici la citation en entier : «aujourd'hui, je pense que Bernardo Silva va rester avec nous, mais comme je l'ai toujours dit depuis mon passage au Barça, je ne veux pas de joueurs qui restent contre leur gré». Le suspens reste donc entier autour du Portugais.



Jorge Mendes lâche un indice



Du côté du Portugal, le jeune Vitinha est suivi de près par le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il fait la Une d'O Jogo car son club le FC Porto ne souhaite pas négocier. Aucun paiement échelonné ne sera accepté, il n'y aura pas de discussion. En revanche, le quotidien portugais affirme que Jorge Mendes aurait garanti à Porto, que le PSG allait lever la clause libératoire qui s'élève à 40 M€, et très prochainement !