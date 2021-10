Les élèves du collège Hann Bel Air demandent pardon, le ministre et les syndicats acceptent mais avertissent

Le ministre de l’Education nationale, M. Mamadou Talla, a effectué, hier, sa traditionnelle tournée à l’occasion de la rentrée des classes. Une tournée qui l’a mené au Cem de Hann Bel Air où les élèves ont fait leur mea-culpa devant lui à la suite des actes d’indiscipline et de violences qu’ils avaient commis à la fin de la dernière année scolaire. Des actes largement diffusés et partagés sur les réseaux sociaux et qui avaient suscité une grande émotion au sein de l’opinion. « Nous avons pris conscience d’avoir très mal agi pour en avoir mesuré les conséquences. Nous présentons ici nos plus sincères excuses à toute la communauté éducative en vous assurant que cela ne se reproduira plus », ont-ils déclaré en chœur devant le ministre et tout le corps professoral.



Des excuses acceptées par Mamadou Talla qui a tenu toutefois à rappeler à ces élèves du Cem de Hann que de tels actes ne sauraient prospérer.



Le Saemss et le Cusems ont approuvé cet acte d’amendement que les élèves de Hann Bel Air ont posé devant l’autorité éducative. Cependant, les syndicats d'enseignants plaident pour un meilleur encadrement des élèves avec un dispositif réglementaire. Ils exhortent également l’autorité à faire respecter la hiérarchie des normes à l’école.