Les éliminatoires Mondial (2022) et Can (2021) ne seront pas couplés (CAF)

La Confédération africaine de football (CAF) couplait les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d’Afrique. Désormais, cela ne pourra plus se faire. En effet, le comité exécutif de l’instance dirigeante du football africain a pris cette décision ce lundi à Moscou à l’occasion d’une réunion présidée par Ahmad Ahmad, président de la CAF. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et de la CAN Total, Côte d’Ivoire 2021 ne seront pas couplées », a indiqué la CAF sur son site officiel.