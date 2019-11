Les enjeux de la RSE au Sénégal débattus à l’aéroport Dakar Blaise Diagne

A la cérémonie officielle, le président de l’Initiative RSE Sénégal, a souligné que « le Forum sur la RSE au Sénégal qui a 10 ans aujourd’hui, entre à présent dans une nouvelle phase de maturité grâce notamment à des entreprises partenaires qui prennent davantage conscience de leurs impacts sur la société et sur l’environnement ». Selon Philipe Barry, « l’ampleur des grands enjeux internationaux et surtout leurs conséquences sociales et environnementales pour des pays en quête d’émergence économique comme le Sénégal rappellent aux plus hautes autorités de notre pays et aux dirigeants des secteurs public et privé que l’entreprise est un acteur majeur du développement durable (…) ».