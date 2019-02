Les femmes de Bby confortent le PM et parlent de 58,49%

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ne se sont pas limitées à prendre La défense du Premier ministre attaqué de tous bords après l’annonce de « ses 57% » en faveur du Président sortant Macky Sall. Elles ont aussi donné un autre chiffre qui conforte la prévision de leur Directeur de campagne.



Selon ces femmes, au vu des chiffres qu’elles détiennent et qui proviendraient des Procès verbaux de tous les départements, le candidat Macky Sall aurait gagné au premier tour avec 58,49%.

« C’est à la suite de la sortie des candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko affirmant sans ambages qu’un deuxième tour est inévitable, que le directeur des programmes de la coalition Benno Bok Yaakaar en l’occurrence Mohamed Boun Abdallah Dionne, fort des procès-verbaux en sa possession a fait cette déclaration », peut-on lire dans le communiqué parvenu à PressAfrik.

Elles ajoutent, persistent et signent: « Aujourd’hui après dépouillement par les commissions départementales de recensement des votes, la coalition Benno Bok Yaakaar est à 58,49% ».



Les femmes de Bby appellent les candidats de l’opposition à reconnaître leur défaite.