Les folles exigences salariales de Messi pour rejoindre le championnat saoudien

Selon l’émission espagnole El Chiringuito, Lionel Messi (35 ans) n’écarterait pas l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite où son père négocierait avec Al-Hilal un contrat encore plus élevé que celui de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr.



A trois mois de la fin de son contrat au PSG, toutes les hypothèses sont permises sur l’avenir de Lionel Messi (35 ans). Dont celle d’un départ en Arabie saoudite. Selon l’émission espagnole El Chiringuito, la star argentine n’écarte pas cette piste, qui est même l’objet de négociations. Son père et conseiller, Jorge, discuterait avec les dirigeants du club d’Al-Hilal pour définir les contours d’une potentielle arrivée. Et il souhaiterait des conditions salariales démentielles.



Un salaire de 600 millions d’euros par an

L’une de ses exigences serait que son fils gagne plus que Cristiano Ronaldo, qui a rejoint le club d’Al-Nassr en décembre dernier après la fin de son aventure avec Manchester United. Jorge Messi négocierait ainsi un salaire de 600 millions d’euros pour La Pulga. Messi est déjà lié avec l’Arabie saoudite dans un rôle d’ambassadeur pour promouvoir le tourisme de l’état pétrolier, où il se rendra d’ailleurs dans le courant du mois. TyC Sports assurait que cela ne concernera pas son avenir même si la question pourrait être abordée.



Selon les médias espagnols, Cristiano Ronaldo toucherait 200 millions d’euros par an jusqu’à la fin de son contrat en 2025. Son accord impliquerait qu’il soit lui-aussi ambassadeur pour promouvoir la candidature de l’Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2030 avec l’Egypte et la Grèce. Le statut d’ambassadeur de Messi ne serait officiellement pas lié à la promotion de cette candidature, même si The Athletic affirmait en décembre qu’il était tout de même un moyen détourné de pousser pour l’accueil du Mondial 2030… que l’Argentine aimerait aussi organiser.