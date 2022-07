Les habitudes alimentaires des Sénégalais au menu d’une rencontre à Dakar

Organisé par le Consortium pour le recherche économique et sociale(CRES) et ses partenaires de la FAO, du ministère de la Santé et de l’action sociale et du Laboratoire de nutrition et d’alimentation humaine de l’UCAD, un atelier de présentation et de partage des résultats de recherche et d’enquêtes sur les systèmes alimentaires changeants s’est tenu le 1er juillet 2022 à Dakar.



A cette occasion, le CRES a présenté les premiers résultats du programme de recherches « Comprendre les systèmes alimentaires changeants afin de diminuer le triple fardeau nutritionnel au Sénégal ». Cet atelier est le fruit de deux années d’enquêtes quantitatives et qualitatives qui ont été menées par les équipes de recherche du Cres sur l’étendue du territoire sénégalais, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain.



C’est ainsi qu’une masse importante de données sur les habitudes alimentaires des sénégalais et leurs compositions a été recueillie. Ces résultats permettront d’appréhender l’importance de la malnutrition, la sous-nutrition ou encore les déficiences en certains nutriments comme le fer, le magnésium, la vitamine A, entre autres.



Aussi, les conclusions des enquêtes seront des outils d’analyse des raisons expliquant des facteurs comme les déficiences ou la surconsommation de certains aliments.



Le CRES et ses partenaires ont pour ambition, grâce à l’ensemble des conclusions des enquêtes et de l’atelier, de booster et d’accompagner la mise en œuvre de programmes et de politiques publiques pour une alimentation plus saine et équilibrée au Sénégal.



Une démarche appréciée par le ministère de la Santé et de l’action sociale, dont la représentante Dr Irène Diouf, a salué la collaboration féconde entre son département ministériel et le CRES depuis 2008. C’est donc avec grand intérêt que le ministère et les autres partenaires comme la FAO participent et suivent ce programme de recherches sur les systèmes alimentaires changeants