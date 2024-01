Les incroyables aveux de Thierno Cissé: « je voulais être candidat à tout prix »

Thierno Cissé, 53 ans et candidat indépendant à la présidentielle de 2024, est dans de beaux draps. Hier jeudi, après une alerte du Conseil constitutionnel qui a découvert de graves irrégularités sur le dossier d'un candidat, la Direction des investigations criminelles (Dic) a débarqué sur les lieux pour embarquer celui qui se dit informaticien de formation. L'exploitation de son dossier de candidature a permis de mettre en exergue 13 «députés» inconnus de l'Assemblée nationale qui l'auraient parrainé, rapporte, Libération.



Lors de son interrogatoire, ajoute le journal, Thierno Cissé a indiqué « avoir pris la décision de se présenter à l'élection présidentielle le 15 août 2023, date à laquelle il a informé son épouse et quelques membres de sa famille ». Il a ajouté n'avoir mené aucune activité de propagande et que le 26 décembre dernier, il a déposé personnellement son dossier au Conseil constitutionnel.



Sur la fraude, Thierno Cissé a admis aussi « avoir agi de la sorte parce qu'il voulait être candidat à tout prix ». Mieux encore, le mis en cause assume tout et a précisé être prêt à subir les conséquences de son acte.



Les policiers ont fait une autre découverte concernant le chèque de 30 millions de Fcfa émis de son compte ouvert dans les livres de la Bis, pour payer sa caution. Ledit compte bancaire est en négatif pour dire qu’il n’y avait même pas un rond, indique le journal.