Les instructions de Sidy Lamine Niasse pour son enterrement

Annoncé tantôt à Kaolack, Sidy Lamine Niasse sera finalement inhumé au cimetière musulman de Yoff. Et pour cause, le défunt Président-directeur général du groupe Walfadjri avait donné des instructions à une de ses épouses afin qu’il soit enterré à côté des «sans-voix».



«Sidy Lamine voulait être enterré parmi les sans-voix. Il l'avait dit à l'une de ses épouses et l'avait suggéré à son fils Cheikh. C'est comme ça qu'il a vécu», a déclaré à Seneweb Abdourahmane Camara, Directeur de publication du quotidien Walfadjri..



Sidy Lamine Niasse est décédé mardi 4 décembre à l’âge de 68 ans, à la suite d'un malaise. La levée du corps est prévue aujourd’hui 5 décembre à 15 heures à l’hôpital Principal et son inhumation le même jour.