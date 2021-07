Les joueurs anglais qui ont manqué leur tir au but visés par des insultes racistes

La Fédération anglaise de football (FA) s’est dite « consternée » et « dégoûtée » par les propos racistes publiés sur les réseaux sociaux à l’encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, les trois joueurs qui ont manqué leur tir au but lors de la finale de l’Euro perdue face à l’Italie dimanche 11 juillet à Wembley.



« Nous sommes dégoûtés de voir que des membres de notre équipe, qui ont tout donné cet été, ont été soumis à des agressions discriminatoires en ligne après le match de ce soir », a indiqué la FA sur son compte Twitter. « Nous soutenons nos joueurs », a-t-elle insisté.



Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a également vivement condamné ces insultes : « [Les joueurs de] l’équipe anglaise méritent d’être salués en héros, pas d’être la cible d’abus racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus consternants devraient avoir honte », a-t-il écrit sur Twitter.



