Les joueurs que le Barça veut sacrifier pour recruter en janvier

Le FC Barcelone a de la suite dans les idées, à défaut d'avoir de l'argent dans les caisses. Pour son mercato hivernal, les deux mêmes noms reviennent en haut de la shopping-list de l'entraîneur Ronald Koeman. Il s'agit du défenseur central Eric Garcia et de l'attaquant Memphis Depay. Même si le projet va changer avec l'élection en janvier d'un nouveau président, le club catalan est prêt à offrir ces deux joueurs à l'entraîneur batave. S'il trouve les moyens financiers…



Les caisses sont toujours vides et il faudra financer le tout avec le départ de plusieurs éléments. Et le plus grand espoir de vente pour le Barça se nomme Junior Firpo. Le latéral gauche espagnol n'a pas réussi à convaincre depuis son arrivée lors du mercato estival 2019. Attendu titulaire côté gauche ce soir face à Eibar en raison de la suspension de Jordi Alba, le joueur de 24 ans a des touches en Italie et pourrait bien être la première, voire la seule vente, de janvier.



Les jeunes Riqui Puig et Aleña en première ligne

Sera-ce suffisant pour débloquer les fonds nécessaires aux opérations Garcia et Depay ? Trois autres joueurs sont invités au départ selon le journal espagnol Sport. Au grand désarroi de certains, Riqui Puig en fait partie. Le jeune milieu de terrain de 21 ans ne fait absolument pas partie des plans de Koeman et pourrait être, a minima, prêté. Même chose pour Carles Aleña (22 ans), apparu seulement à 5 reprises cette saison.



Enfin, le dernier nom ne vous surprendra pas, puisqu'il s'agit de Samuel Umtiti. Le défenseur français de 27 ans a beau aller mieux physiquement, il n'a pas retrouvé une place prépondérante dans la rotation défensive, voyant même des éléments comme Araujo et Mingueza lui passer devant. Comme nous vous l'avons relayé, l'ancien Lyonnais ne compte pas abandonner de la sorte et souhaite retrouver du temps de jeu à Barcelone, lui qui est sous contrat jusqu'en 2023.