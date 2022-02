Les manifestations des Agents de sécurité de proximité interdites

C'est un niet catégorique que l'Etat a opposé aux agents de sécurité de proximité (ASP), au Front pour une Révolution Antiimpérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) et à Vision Citoyenne.



Ces organisations voulaient organiser une marche pacifique, ce 15 février, avec les Agents de sécurité de proximité (ASP). Mais toutes leurs quatre manifestations qui étaient prévues à Kaolack, Kolda, Ziguinchor et Dakar ont été interdites pour les mêmes raisons.



Il s'agit entre autres de « raison de sécurité et menace de trouble à l'ordre public et immixtion dans les relations contractuelles entre l'État et les agents d'assistance de sécurité de proximité ». S'étonnant de cette interdiction, Guy Marius Sagna et Cie y voient une injonction du chef de l'Etat.



Dans leur communiqué, Frapp et Vision Citoyenne trouvent honteux que l'Etat du Sénégal qui se déclare "Etat de droit" soit obligé de faire appel, d'après eux, à des arguties pour interdire le droit des citoyens à manifester pour dénoncer le « patron voyou qu'est l'État du Sénégal ».