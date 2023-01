Les nouvelles révélations croustillantes sur le divorce Cristiano Ronaldo-Jorge Mendes

Liés durant des années pour le meilleur et pour le pire, Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes se sont récemment séparés. Mais les deux hommes ont eu plusieurs désaccords



Un divorce à plusieurs millions d’euros. Unis pour le meilleur et pour le pire pendant plusieurs années, Cristiano Ronaldo (37 ans) et Jorge Mendes ont décidé de se séparer. Pourtant, les deux hommes, qui se considéraient un peu comme père et fils, ont longtemps avancé ensemble main dans la main. Mais depuis quelques mois, les rumeurs allaient bon train concernant des problèmes au sein du couple formé par la star portugaise et son super agent. Le fait que Mendes ne lui trouve pas de point de chute l’été dernier lorsqu’il souhaitait quitter Manchester United aurait été la goutte d’eau pour CR7.





Ce dernier s’est petit à petit éloigné de son conseiller. Le divorce a été consommé le 30 décembre dernier lorsque l’attaquant a décidé de signer à Al Nassr sans Jorge Mendes. C’est en effet Ricardo Regufe, son manager personnel, qui a mené les négociations en compagnie d’avocats. Sur la touche alors qu’il avait initialement amené cette offre XXL, le patron de la société Gestifute, qui avait conseillé au joueur de rester à MU, n’aurait pas apprécié la trahison de Cristiano Ronaldo. D’autant que Regufe aurait touché environ 30 millions d’euros de commissions grâce au transfert du joueur en Arabie Saoudite.



Mendes aurait traité CR7 de "fou"

Plus que l’argent, c’est la manière que n’aurait pas apprécié Mendes, proche de CR7. Ce mardi, Radio Marca et El Mundo font de nouvelles révélations sur les relations entre le célèbre agent et le Portugais. Les deux hommes n’étaient visiblement pas sur la même longueur d’ondes lorsque l’avant-centre jouait au Real Madrid. Ce dernier voulait quitter la capitale espagnole à l’époque, car les Merengues ne souhaitaient pas prolonger son contrat en augmentant son salaire afin qui soit équivalent à celui touché par Lionel Messi au FC Barcelone. Mendes a tenté de le dissuader. «Reste au Real Madrid, tu seras protégé. Si tu pars, ce sera pire», lui avait-il dit.



Mais CR7 l’avait ignoré et avait ensuite rejoint Turin. Malgré tout, ils avaient continué à collaborer ensemble à cette époque. Mais en 2022, ils ne se sont plus du tout entendus. Les médias ibériques expliquent que Cristiano Ronaldo aurait menacé Jorge Mendes. «Soit vous m’obtenez le Bayern ou Chelsea, soit nous arrêtons», aurait-il lancé à son agent. Le quintuple Ballon d’Or voulait donc poursuivre en Europe si on se fie à ces informations. Mais Jorge Mendes n’a fait pas de miracle, lui qui aurait lancé à son ancien poulain cet hiver :"tu es fou". Le début de la fin entre les deux personnalités qui se sont séparées par la suite