Les parents des étudiants établis à Wuhan révèlent: "les autorités nous ont donnés des assurances"

C'est les larmes aux yeux que le porte-parole du jour des parents des étudiants sénégalais établis en Chine s'est adressé à la presse ce mercredi 05 février 2020 sur la situation de leurs enfants enfermés dans l'enfer de la province de Wuhan, épicentre du Coronavirus.



Yoro Ba révèle qu'après avoir eu des rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et celui en charge de la Santé, des assurances leur ont été données par ces dernières sur le probable rapatriement des 12 Sénégalais. "Nous nous sommes entretenu hier (mardi) jusqu'à 23 heures avec le ministre des Affaires étrangères. Le ministre de la Santé également. Des assurances nous ont été données. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Ces autorités vont bientôt venir vers les médias pour faire une déclaration et vous dire la décision qui a été prise", a-t-il révélé.



Les parents des étudiants ont également informé qu'aucun de leurs 12 enfants n'a encore été contaminé par le virus. "Tous les Sénégalais de Wuhan se portent bien. Ils ne sont pas encore au contact du Coronavirus et nous prions pour que cela continue comme ça. Mais ils doivent faire chaque jour deux kilomètres pour aller chercher de quoi manger. Et dans les rues, tout le monde fuit tout le monde. C'est une situation pénible à vivre", dit-il. Avant de supplier le Président Macky Sall de procéder très rapidement au rapatriement de leurs fils.



Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr fait actuellement face aux journalistes dans les locaux du ministère de la Santé.