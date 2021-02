Les partisans de Sonko déférés au parquet ce jeudi

Les partisans de Ousmane Sonko arrêtés, lundi dernier, lors des échauffourées les ayant opposé à la police, vont faire face au procureur de la République.



Leur déferrement qui aura lieu ce jeudi 11 février 2021 sera certainement suivi d'une instruction, vu les charges qui pèsent contre eux. En effet, au nombre de plus de 50, ils sont poursuivis pour rassemblement interdit en raison de la covid_19, atteinte à la sûreté de l'État, destruction de biens publics et privés.



Pour rappel, leur leader Ousmane Sonko est visé par une plainte pour viols et menaces de mort. La plaignante, une masseuse âgée de 20 ans, répondant au nom de Adji Sarr.