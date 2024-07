« Les patients dialysés au Sénégal ont entre 35 et 40 ans » Professeur Abdou Niang

« La tranche des personnes dialysée est de 35 ans à 40 ans ». L’annonce a été faite par le président de la Société sénégalaise de néphrologie (SSN) ce jeudi lors de l’ouverture du 3e Cours international de dialyse. Une rencontre scientifique organisée par la SSN en collaboration avec des sociétés savantes, dont la Société africaine de néphrologie et la société internationale de dialyse péritonéale rapporte l’APS.



Pr Abdou Niang a profité de l’occasion pour appeler au dépistage précoce de cette maladie qui touche une population jeune et active. ‘’Il nous faut faire tout pour diminuer le nombre de malades qui arrivent en hémodialyse, c’est le dépistage et la prévention. La moyenne d’âge d’un patient dialysé au Sénégal est entre 35 et 40 ans, alors qu’en France il est de 70 ans’’, a-t-il révélé.



Le néphrologue sénégalais relève que ‘’sur les 850 mille personnes souffrant de maladies rénales au Sénégal’’, la moitié d’entre elles ‘’ne savent pas’’ qu’elles sont atteintes de cette maladie.



Pr Niang estime qu’« il va falloir éduquer cette population à se dépister tôt ». Cela, d’après lui « permettra de réduire le nombre de malades qui va arriver en dialyse ».



Pour le président de la Société sénégalaise de néphrologie, « les personnes qui sont en dialyse ne sont que la partie visible de l’iceberg ». »Aujourd’hui, il y a 1500 malades qui sont traités en dialyse au Sénégal, mais il faut savoir que chaque année, il y a au moins 1000 Sénégalais qui vont détruire leurs reins et avoir besoin de dialyse », a-t-il révélé.