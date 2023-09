Les "pensées profondes" de Karim Wade au peuple marocain

Karim Wade a envoyé ses « pensées profondes » et ses « sincères condoléances » au Roi du Maroc Mohammed VI, aux familles des victimes et à tout le peuple marocain, suite au tremblement de terre ayant couté la vie à plus de 800 personnes.



«Mes pensées profondes, ma solidarité et mes sincères condoléances au Roi du Maroc Mohammed VI, aux familles des victimes et à tout le peuple marocain suite au tremblement de terre. La résilience et la solidarité des marocains sont une source d'inspiration pour nous tous », a posté M. Wade.



Un nouveau bilan provisoire du Séisme de la nuit dernière a été publié par les autorités marocaines. Il fait état de 820 morts et 672 blessés.