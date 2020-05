Les pensions de retraite payées ce mercredi, les salaires à partir de vendredi (Document)

La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) annonce avoir commencé à payé les pensions de retraite ce mercredi et promet de payer les salaires des fonctionnaires à partir de vendredi.



La DGCPT affirme avoir pris cette mesure à la suite d’une recommandation faite par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, dans un communiqué. Document!