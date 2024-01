Les poignantes confessions de la mère de l’un des commandos marins disparus en haute mer

C’est une mère de famille sous le choc qui s’est confiée à RFM. Ciré Sambou, mère de l’un des commandos marins portés disparus en haute mer ne sait plus où donner de la tête. Sans nouvelle de son fils, Oumar Sambou, elle se dit profondément inquiète. La maman refuse d’envisager une issue dramatique et demande aux autorités de tout faire pour lui ramener son seul soutien.



« Mon fils Oumar Sambou fait partie du navire où étaient les commandos marins sont portés disparus. Je refuse d’admettre qu’une telle chose s’est produite. Pour l’instant, je n’ai versé aucune larme en attendant de voir la suite. Il avait l’habitude de m’appeler et me prévenait d’une éventuelle absence. Cette fois, ce n’est pas le cas et c’est ce qui m’inquiète », a confié la mère du commando disparu.



Ciré Sambou est très inquiète, car selon elle, le commando disparu était son seul soutien. « C’était mon seul soutien. À la fin de chaque mois, il mettait tout à ma disposition et de tout ce que j’ai besoin. Si ce que je soupçonne se confirme, je vais souffrir ».



Elle refuse d’annoncer cette mauvaise nouvelle aux membres de sa famille. « Pour l’instant, je refuse d’informer les membres de ma famille. Pour moi, il sera retrouvé après les recherches. Qu’ils me le retrouvent par la grâce de Dieu et qu’il me le ramène ».



Toutefois, elle ne désespère pas. Ciré Sambou formule le vœu de retrouver son fils vivant. Elle lance un appel aux autorités.