Les premiers Jeux paralympiques africains auront bien lieu au Maroc

Les tous premiers Jeux paralympiques africains de l’histoire auront bien lieu au Maroc en 2020, comme rfi.fr l’annonçait le 1er janvier 2019. Les autorités marocaines et le Comité paralympique africain ont signé un protocole d’accord, ce 2 avril.



Après les Jeux Africains 2019 (19-31 août), le Maroc va bel et bien accueillir les tous premiers Jeux paralympiques africains (JPA) de l’histoire. Les autorités locales et le Comité paralympique africain (CPA) se sont officiellement mis d’accord ce 2 avril 2019, comme l’annonçait rfi.fr dès le 1er janvier dernier.



« Les JPA s'inscrivent dans le prolongement des Jeux africains, a affirmé à la presse marocaine le ministre de la Jeunesse et des Sports du Royaume, Rachid Talbi El Alami. Une commission paralympique, comprenant tous les intervenants, sera mise en place pour accompagner ces JPA ».



« C’est un rêve d’organiser la première édition des Para-Jeux Africains, savoure de son côté le Marocain Hamid Al Aouni, patron du comité paralympique local et vice-président du CPA. Rabat va abriter cette première édition, en janvier 2020 ».



Sept disciplines



Une date qui devrait permettre à cet événement d’être qualificatif pour les Jeux paralympiques de Tokyo (25 août-6 septembre 2020). « Il y aura sept disciplines, détaille Hamid Al Aouni. A savoir le basket en fauteuil, le volley-ball assis, le goalball, le cécifoot, l’athlétisme, le powerlifting et le para-taekwondo. On attend plus de 45 pays qui vont participer à cet événement continental ».



Le dirigeant ajoute : « La désignation du comité d’organisation va bientôt débuter. Et, après cela, on va commencer à se mettre au travail. »