Les premiers mots de Bassirou à sa sortie de prison

C’est devant une foule en liesse que le candidat à la présidentielle Bassirou Diomaye Faye a prononcé son premier discours juste après sa sortie de prison. Vêtu d’un caftan bleu et d’une casquette, le leader de la coalition Diomaye Président a exprimé sa reconnaissance et son contentement à l’immense foule qui l’a accueilli lors de sa libération de la prison du Cap Manuel.



« Nous vous remercions du fond du cœur. Nous sommes au courant et nous savons tout ce que vous avez fait de même que les combats que vous avez mené pour nous depuis qu’on a été arrêtés. Je tiens à vous exprimer ma gratitude. Demain je vous donne rendez-vous à mon siège pour une conférence de presse pendant laquelle la cellule de la communication fera des annonces. Je prendrai part à cette rencontre avec bien sûr Ousmane Sonko. Nous allons voir comment nous continuerons cette campagne et nous organisé à sortir de Dakar pour le temps de campagne qui nous reste. Donc je vois donne rendez-vous à demain (ce vendredi) pour discuter de cela », a-t-il affirmé.



Bassirou Diomaye Faye a été libéré en même temps que Ousmane Sonko ce jeudi 14 mars. Toutefois, le leader de l’ex-pastef n’a pas pris part au convoi qui a acheminé M. Faye à la cité Keur Gorgui. Regardez!