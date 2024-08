Les présidents de CRG condamnent les "attaques d’un groupuscule" contre le CNG

La Coordination des présidents de Comité régional de gestion (CRG) du Sénégal fustige les attaques venantes de différents acteurs de lutte sont orientés vers le Comité national de gestion de la lutte (CNG). Une attitude que les présidents de CRG déplorent. Ils estiment que de tels agissements ne viennent qu’à l’approche du renouvellement de l’équipe du CNG.



« Nous présidents de CRG avons constaté depuis quelque temps des attaques coordonnées et planifiées par un groupuscule de lutteurs, d’animateurs et de promoteurs en direction du CNG de lutte. Cela nous rappelle malheureusement les mêmes pratiques des mêmes lobbys actionnés pour faire partir Dr Alioune Sarr ou distillées à la veille de la fin du mandat du CNG », déplore Makhou Mbengue, le coordonnateur des présidents de CRG.



D’après lui, « ce groupe doit savoir que la pratique de la lutte est régie par des textes élaborés de manière consensuelle et qui s’appliquent à tous les acteurs individuellement ou collectivement ».



Les présidents de CRG membres de droit du CNG fustigent avec la « dernière énergie les comportements abjects de ces acteurs qui de manière délibérée discréditent le CNG pour des règlements de comptes personnels et portent atteinte à l’honneur de ses membres ».



Toutefois, ils dénoncent « ces pratiques opportunistes qui se mettent en selle à la veille de chaque fin de mandat du CNG et la fraude organisée sur le cachet des lutteurs véritable évasion fiscale ».



D’ailleurs, la « coordination reste solidaire avec le CNG » et engage Bira Sène et son équipe à prendre toutes les « dispositions utiles pour une application stricte des textes qui régissent la lutte ».