Les proches de Karim Wade prêts à tout pour le rétablir dans ses droits

Les proches de Karim Wade et ses souteneurs sont en ordre de bataille. En assemblée générale, les démocrates ont affiché leur volonté de se battre jusqu’au bout pour l’élection de leur candidat en 2019.

« Nous allons livrer à Macky Sall et son administration, notamment le ministère de l'Intérieur la bataille qui va les obliger à accepter l’inscription définitive de notre candidat », déclare Mayoro Faye.



Selon lui, Wade-fils garde entièrement tous ses droits. Car sa candidature, dit-il, ne souffre d’aucune ambiguïté. « Il est notre candidat et sa candidature ne souffre d’aucune ambiguïté. Je vous confirme avec force que Karim est en train de se préparer pour rentrer au Sénégal. Nous avons un candidat et nous livrerons le combat pour que sa candidature soit acceptée. Parce que nous avons les moyens politique et juridique de le faire », tonne Mayoro Faye.