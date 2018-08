Les rappeurs Booba et Kaaris arrêtés

Une bagarre a éclaté ce mercredi vers 15h à l’aéroport d’Orly dans une salle d’embarquement du Hall 1 entre les rappeurs Booba et Kaaris. Le Hall 1 était rempli de vacanciers au moment où la bagarre a éclaté. De nombreuses vidéos ont été enregistrées et diffusées sur les réseaux sociaux. On peut y voir Booba, vêtu d'un t-shirt noir et Kaaris vêtu d'un haut gris s'échanger de nombreux coups. La bagarre s'est déplacée jusqu'à une parfumerie du Duty-Free et ne s'est arrêtée qu'a l'arrivée de CRS et d'agents de la Police aux frontières.



Treize interpellations ont eu lieu, a assuré un proche de l'enquête à BFMTV. Les deux rappeurs ont été placés en garde à vue. Selon nos informations du mobilier a été cassé pendant la bagarre et la Police aux frontières était en train de regarder les images de vidéosurveillance afin de déterminer le degrés d'implication de chacun des acteurs.



Avec BFMTV