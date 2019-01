Les recherches pour retrouver l'avion de Sala ont été suspendues par la police de Guernesey

Le compte twitter de la police de Guernsey vient de donner quelques information supplémentaires au sujet de la disparition de l’avion d’Emiliano Sala.



C’est donc un triste jour pour le monde du football. Et pour tous ceux qui ont côtoyé Emiliano Sala. Disparu depuis hier, alors qu’il se trouvait dans un avion de tourisme en direction de Cardiff, l’Argentin n’a désormais que très peu de chances d’être retrouvé.





Les recherches, effectuées tout au long de la journée, n’ont rien donné. Et sont ce soir suspendues comme vient de le confirmer la police de Guernsey. Des objets ont été aperçus, flottant dans la mer, sans que l’on sache si ils viennent de l’avion dans lequel étaient Sala et le pilote.