Les recommandations du Forum Civil pour sortir de la mal gouvernance: remplacer la Crei par la Crief...

Après avoir passé au peigne fin les trois rapports de l'Inspection Générale d'Etat (IGE) publiés la semaine dernière, le Forum civil, en sa qualité de représentant de la section sénégalaise de Transparency international, a formulé des recommandations aux autorités pour sortir dit-il de la mal gouvernance.D'emblée pour les recommandations spécifiques au rapport, Birahim Seck, coordonnateur du Forum Civil propose de transmettre et de publier les rapports sur l'état de la gouvernance, la reddition des comptes à une date échue, de privilégier les concours, qu'il ait des vérifications sur les projets essentiels comme le Programme des domaines agricoles communautaire (PRODAC), les bourses la Couverture des maladies universelles, le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), la Délégation à la sécurité alimentaire (...), faire également l'économie des centres pénitentiaires, de reconsidérer les contrôles internes, de revoir les statuts des comptabilités publiques.De manière générale, le Forum Civil recommande au gouvernement de faire une évaluation exhaustive des ressources attribuées à l'équipement rural, aux semences et aux intrants. Et interpelle l'Etat d'apporter des éclairages sur les plus de 837 511 991 294 FCFA de marchés attribués directement et immatriculés dans le cadre des financements ainsi que les financements non professionnels, leur durée et les taux de financements. De transformer la CREI en Cour de répression des infrastructures économiques et financières ou de mettre en place un Parquet national financier. D'adopter une loi sur le financement des partis politiques, des campagnes électorales, sur les conflits d’intérêt, d’accélérer la révision de la loi sur la déclaration de la patrimoine.