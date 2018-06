Les recommandations du Pr Souleymane Diagne «Il faut éviter le piège du tout pétrole et du tout gaz»

Professeur Souleymane Béchir Diagne exhorte les autorités à prendre conscience des dangers qui peuvent découler d’une très grande dépendance à l’exploitation du pétrole et du gaz. Pour lui, il est nécessaire de prendre toutes les dispositions pour ne pas subir des conséquences négatives pouvant découler d’une telle situation.



«La première chose sur le pétrole et le gaz dont il faut tirer des leçons, c’est l’expérience. Nous avons l’expérience de beaucoup de pays qui sont devenus des pays pétroliers et nous pouvons en tirer des leçons, directement si elles sont positives et indirectement si elles sont négatives», a-t-il déclaré, en ajoutant cependant que nous savons désormais ce qu’il faut éviter.



A l’en croire, le Sénégal s’en est sorti depuis toujours en comptant sur des ressources autres que les hydrocarbures. Par conséquent, affirme-t-il, «nous savons qu’il faut garder le caractère diversifié de cette économie et ne pas faire du tout pétrole, du tout gaz».



Et de conclure sur le dialogue initié par le chef de l’Etat: «Je suis heureux que notre pas ait décidé qu’il fallait de la concertation la plus large pour réfléchir ensemble sur les orientations qu’il fallait donner» à ce domaine.