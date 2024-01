Les relations entre Alger et Abou Dhabi continuent de se détériorer

C'est une crise silencieuse qui sévit depuis 2021 entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, mais qui a pris une tournure plus hostile depuis l'été dernier. Les médias officiels algériens multiplient les déclarations qui relatent cette tension. Sans avertissement, les Émirats ont pris des sanctions contre des dignitaires algériens considérés comme hostiles, et ne leur accordent plus de visas. Ils accusent Alger d'être hostile à leurs intérêts en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, alors qu’Alger reproche à Abou Dhabi de travailler de concert avec Israël et le Maroc pour « déstabiliser sa sécurité nationale ».

RFI

