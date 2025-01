Les résultats du tirage au sort du CHAN 2025

Le tirage au sort pour le championnat d’Afrique des nations a eu lieu ce mercredi 15 janvier au Centre international de conférences Kenyatta (KICC) à Nairobi au Kenya.



Pour la première fois, la compétition est coorganisée par trois nations : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Le Kenya fait ses débuts au CHAN, l’Ouganda participe pour la sixième fois, et la Tanzanie en est à sa troisième phase finale.



La compétions sera disputée par 19 équipes qualifiées réparties en quatre groupes (A à D).

Chaque groupe est composé de quatre à cinq équipes, avec les co-hôtes Kenya, Tanzanie, Ouganda et respectivement têtes de série des groupes A, B et C et le vainqueur sortant, le Sénégal dans le groupe D.

Dix-sept équipes sont connues et il reste encore deux tickets.



Groupe A : Kenya, Maroc, Angola, RDC, Zambie



Groupe B : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, Centrafrique



Groupe C : Ouganda, Niger, Guinée, Q2*, Q1*



Groupe D : Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria



Initialement prévu du 1er au 28 février 2025, le CHAN, compétition exclusivement réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, a finalement été décalé au mois d’août et les dates exactes ne sont pas encore connues