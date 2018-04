Les révélations de Boubacar Decoll Ndiaye sur les Sénégalais de Boko Haram: "Ce que Makhtar Diokhané m'a dit..."

Les révélations de Boubacar Decoll Ndiaye sur Makhtar Diokhané et les sénégalais Boko Haram

Le juge : Les circonstances de votre arrestation

L’accusé : J’ai appelé Mohamed pour lui dire que je dois venir au Sénégal pour prendre ma femme. J’ai trouvé chez moi la police et ils m’ont amené. J’étais dans une maison que je partageais avec Alpha Diallo. On nous enchainait dans un lit pendant deux jours en Mauritanie. Après on nous a amenés dans une autre et nous sommes resté là-bas pendant 6 jours. Et la police est venue me dire que tu connais un certain Moustapha Ndiaye qui est en Mauritanie. Pense-s-y bien. Ils m’ont obligé à les montrer Moustapha Ndiaye. Ils m’ont dit que tu mens parce que vous les Sénégalais vous avez l’habitude de mentir. Et ils ont menacé de m’électrocuter quand je ne les montre pas le domicile de Moustapha Mbaye.

Le juge : La nature de votre relation avec Mokhtar Diokhané ?

L’accusé : Je l’ai connu dans un Daara en Mauritanie en 2005. En 2008 je l’ai rencontré. Nous n’avons aucune complicité. Je l’ai connu en Mauritanie au Daara.

Le juge : Apres l’obtention de votre BTS, pourquoi vous n’avez pas cherché du travail ?

L’accusé : Je suis resté deux ans sans travail. J’ai beau cherché du travail c’est pourquoi j’avais décidé d’aller en Mauritanie

Le juge : Vous faites partie d’une association ?

L’accusé : Non. Mais je faisais partie de l’AMES associations des élèves musulmans du Sénégal.

Le juge : Vous avez participé à une réunion d’un groupe qu’on appelle les Sunîtes ?

L’accusé : Je n’ai jamais participé à une réunion des Sunîtes

Le juge : Parmi les membres de votre groupe en Mauritanie. Est-ce que vous pouvez les énumérer ?

L’accusé : Nous étions au nombre de 8 personnes au niveau de la Mauritanie dont Mohamed Ndiaye, Omar Keita, Alpha Diallo, Moustapha Mbaye,Mor Mbaye Dème, Saliou Fadiga et moi-même. Saliou Fadiga est mon ami je l’ai connu à Gueule Tapé.

Le juge : Il est où actuellement ?

L’accusé : Il était en Libye

Le juge : Vous connaissez Mohamed Lamine Mballo

L’accusé : Non.

Le juge : Il et toujours vivant ?

L’accusé : Nous nous entendions tout le temps avant mon arrestation.

Le juge : Vous saviez que Mohamed Ndiaye était au Nigéria ?

L’accusé : Je l’avais entendu seulement

Le juge : Reprécisez au Tribunal vos relations avec Mokhtar Diokhané ?

L’accusé : Il était au Daara. Je livrais même des jus de fruits au niveau du Daara de Makhtar Diokhané

Le juge : Vous n’avez été jamais candidat pour le djihad

L’accusé : Non

Le juge : Makhtar Diokhané vous a demandé d’héberger une dame ?

L’accusé : Il m’avait dit qu’il avait une femme qui était dans des difficultés. Il m’a demandé d’héberger cette dame. Et je lui conseillé que ce n’était pas sûr.

Le juge : Vous avez été arrêtés en quelle année

L’accusé : Le 5 février 2016

Le juge : Comment vous vous êtes rencontrés avec Mokhtar Diokhané.

L’accusé : J’avais entendu des rumeurs que Mokhtar Diokhané partait dans des zones de conflits. Après il m’a confirmé qu’il était au niveau de Boko Haram. Je lui ai demandé s’il y avait des Bokk c’est-à-dire des frères. Et Diokhané me l’a confirmé.