Les révélations surprenantes de Lionel Messi sur sa rivalité avec Cristiano Ronaldo

Quand Lionel Messi parle, tout le monde écoute. Plutôt discret dans les médias, l’Argentin s’est longuement exprimé dans un entretien accordé à Fox Sports. La Pulga a évoqué tous les sujets sans tabou, et forcément, une question sur Cristiano Ronaldo lui a été posée. Depuis dix ans déjà, les deux hommes font la course aux records. Une rivalité qui a tout de même légèrement pris du plomb dans l’aile depuis que les deux monstres n’évoluent plus dans le même championnat, mais qui reste présente dans les esprits.



Un départ du Portugais qui a forcément fait mal au Real Madrid, comme l’a bien expliqué Lionel Messi. « Quand la saison a commencé, j’en avais parlé, mais à Madrid ils se sont énervés. C’est la vérité, comment quelqu’un qui marque 50 buts par saison ne va pas manquer à l’équipe ? C’est arrivé à Madrid comme ça serait arrivé à n’importe quelle autre équipe que Ronaldo aurait quitté », a lancé le quintuple Ballon d’Or.



« Nous ne nous connaissons pas vraiment »

« Évidemment qu’il manque à la Liga, parce que le fait que les meilleurs soient ici rend la compétition plus accrue, et c’était vraiment bien qu’il soit là, parce qu’on cherchait à se surpasser tous les ans, et je crois que ça nous rendait meilleurs. [...] En vrai, nous ne nous connaissons pas vraiment, on se connait à force de se croiser dans les matchs ou les cérémonies », a-t-il ajouté, confirmant cette théorie que les deux hommes se rendaient meilleurs lorsqu’ils étaient au coude-à-coude sur les pelouses espagnoles.



Malgré une rivalité moins marquée que lorsque les deux jouaient pour les frères ennemis du football espagnole, les fans de football continuent cependant de les comparer de façon incessante. Et tout le monde se pose la même question : à quand un nouveau face-à-face entre l’Argentin et le Portugais ? Plus qu’à attendre le tirage de la prochaine édition de la Ligue des Champions pour le savoir...



Avec footmercato