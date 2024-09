Les rugbymen inculpés de viol en Argentine ont atterri en France

Les deux rugbymen français inculpés de viol en Argentine, Oscar Jégou et Hugo Auradou, sont revenus en France mercredi 4 septembre 2024 et ont quitté l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, après avoir été autorisés par la justice à quitter le pays sud-américain, a annoncé leur avocat à l'AFP. Leur avion en provenance de Buenos Aires a atterri à Roissy mercredi en fin de journée, a confirmé à l'AFP une source aéroportuaire. Mais Hugo Auradou et Oscar Jégou, tous deux âgés de 21 ans, n'ont pas été aperçus dans l'aérogare, où plusieurs journalistes étaient présents.