Les salaires du mois de septembre payés à partir de ce jeudi

Bonne nouvelle pour les fonctionnaires et les retraités. Les salaires du mois de septembre 2021 seront payés à partir de demain, jeudi 23 septembre. Ceci, sur instruction du président de la République, Macky Sall.



Mieux, "la Direction générale de la Comptabilisé publique et du Trésor a déjà entamé le paiement des pensions, ce mercredi", peut-on lire dans un communiqué du ministère des Fiances et du Budget qui souhaite un bon Magal à tous les fidèles mourides.