Les travailleurs de SINOHYDRO dénoncent un manque de considération de la part de leurs patrons chinois

Encore une entreprise chinoise. Décidément, les chinois qui implantent des entreprises ou qui sont à la tête de certaines infrastructures au Sénégal, n’ont aucune considération envers leurs employés, des sénégalais de souche en plus. Manque d’humanisme ou racisme, on ne saurait le dire.



Face à cette injustice, le collectif des travailleurs de l’entreprise chinoise SINOHYDRO chargé de la pose des conduites du projet de dessalement de l’eau de mer de Mamelle a tenu un point de presse pour dénoncer leurs conditions de travail. Selon leur porte-parole, Mouhamadou Moustapha Fall, ces travailleurs n’ont pas de contrat de travail malgré le risque dont ils vivent tous les jours.



Mouhamadou Moustapha Fall : « Nous continuons à noter l’injustice et le manque de considération des Chinois avec des renvois sans préavis ni motif valable de (technicien topographe, les agents de sécurité, mécaniciens, électriciens, chauffeurs et des manœuvres), le chantage avec le travail des heures supplémentaires, le non suivi et non pris en charge complète des accidents de travail », a -t-il dénoncé.



Poursuivant sa déclaration, le porte-parole du jour a donné l’exemple d’un collègue qui a eu un accident sur le chantier et qui a subi une opération hier à 14 h, il a indiqué que « les Chinois étaient là-bas à 21heures pour payer les factures et ordonnances ». Il aussi parler de la perte d’un de leur collègue, du nom d’Alassane Barry décédé sur le chantier d’une manière catastrophique le 30 décembre 2023 », estimant qu’ « il est parti dans des conditions qui pourraient être évitées si toutes les dispositions liées à la sécurité étaient mises en place ».



Et de poursuivre : « Nous n’avons jamais eu de contrat valable qui répondent aux normes et exigence de la loi sénégalaise. Aujourd’hui, ils nous mettent sur la table des contrats de chantier qui sont censés se terminer dans moins de 6 mois où l’on perd tous nos intérêts et nos indemnités ».



Ledit collectif se dit déterminé à se battre et peu importe le prix à payer pour atteindre leurs objectifs. « Nous faisons un appel solennel à toutes les autorités compétentes dans le domaine à savoir Bassirou Dioamay Faye, le ministre du travail, l’inspection du travail sans oublier le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement », interpelle-t-il.