Lettre ouverte à Madame la Consule Générale de France à Dakar. « Mme Nathalie Node, un peu de respect et de considération pour les usagers », par Jules Cissé

“Soyez certains que je serai à la fois au service de la communauté française et attentive à la fluidité des échanges humains qui participent pleinement à la dynamique politique économique et culturelle entre nos pays, fruit d’une histoire commune et des liens étroits tissés entre nos communautés”

En prononçant ces mots Mme la Consule lors de votre prise de fonction une journée du mois de juin 2023 , nous avions nourri et entretenu une lueur d’espoir pour l’amélioration du parcours et du dispositif de la délivrance des visas.

Force est de reconnaître que vous êtes entrain d’emprunter les couloirs d’un échec patent et cuisant. Vous risquez de faire moins, voire pire que votre prédécesseur M Didier Larroque dans le processus de traitement et de délivrance des visas aux sénégalais et plus particulièrement ceux qui rencontrent de grandes difficultés depuis vos fameux mots, souhaits non encore réalisés.



Mon expérience est anecdotique. J’ai été diagnostiqué par mon médecin traitant à Dakar d’une maladie ORL qui nécessite une évacuation sanitaire rapide et urgente en France pour une consultation chez un spécialiste. J’appartiens à une très grande entreprise comme haut cadre et par le biais de la médecine d’entreprise nous avons entrepris les démarches nécessaires pour trouver une structure spécialisée à Paris avec un protocole de prise en charge totale en s’acquittant de toutes les modalités financières , hospitalières et d’hébergement (paiement à l’avance de tous les frais, shift de la preuve de paiement etc )inhérents à mon séjour médical pour un montant total de 11450€ environ.

Grande à été ma surprise de recevoir un refus de visa de la part des services consulaires avec comme motif ubuesque : défaut de moyens de subsistances suffisants (toutes les garanties ayant été présentées). Devant ce fait la question que je me suis posé est la suivante: vos services ont ils instruit professionnellement et sérieusement ma demande? L’ont-ils juste classé après un coup d’œil sommaire et rapide?



Je ne comprends pas. je refuse et je ne laisserai pas cette forfaitaire et cette injustice sans conséquences. Je ne suis pas un immigré. Je suis un Sénégalais qui ne veut point rester chez vous.

Madame voilà que vous êtes entrain de semer les germes d’une désaffection dont la seule récolte attendue serait le fait de tourner le dos à la politique migratoire de la France dû au réveil du peuple sénégalais surtout de sa jeunesse autour de nous, autour de vous et partout en Afrique.

Aux autorités de mon pays le Sénégal, il urge de vous inscrire dans une dynamique de souveraineté sanitaire et médicale en relevant notre plateau technique dans les établissements publiques et investir dans des équipements médicaux de dernière génération nous évitant ces humeurs diplomatiques et ces abus consulaires quant au traitement des demandes de visas de nos compatriotes qui j'en suis sûr se retrouveront dans cette correspondance.

Mme la Consule Générale, Trop c’est Trop. J’ai le droit d’entrer et de sortir de chez vous en toute liberté comme l’ont vos compatriotes à qui aucune barrière n’est dressée quand ils veulent fouler le sol de notre pays.

Si jamais mon état de santé se détériore vous serez pris comme unique et entière responsable pour non-assistance à personne en danger(délit sanctionné par le Code Pénal Article 223-6 alinéa 2.

A bon entendeur, salut !