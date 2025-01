Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom : les procédures sont jusque-là respectées, selon Aliou Sané

Le leader du mouvement citoyen "Y'en a marre", Aliou Sané, a abordé sans détour l'affaire de la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Lors de son passage à l'émission Grand Jury sur la RFM, ce dimanche 19 janvier,l'activiste a exprimé sa position claire sur cette question, soulignant que l'affaire ne devrait pas être politisée.



Aliou Sané a rappelé que la procédure concernant la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom suit son cours et a été respectée à chaque étape. "Jusque-là, sur ce dossier, les procédures sont respectées. Il est député, et tout le travail qui doit être effectué entre le ministre de la Justice et l'institution parlementaire se déroule de manière transparente et conforme à la loi", a affirmé le leader de "Y'en a marre". Il a également insisté sur l'importance de respecter la présomption d'innocence dans toute cette affaire.



Selon Aliou Sané, la démarche du gouvernement dans ce dossier, visant à faire rendre compte des responsables de détournements de fonds publics, est une démarche salutaire. Il a précisé que Farba Ngom, comme tout autre responsable impliqué dans des malversations financières, doit rendre des comptes pour ses actes. Toutefois, le leader de "Y'en a marre" a mis en garde contre la tentation de transformer cette situation en un règlement de comptes politique, appelant à la transparence et à l'impartialité du processus judiciaire.



Enfin, Aliou Sané a conclu en affirmant que, bien que la procédure soit en cours et qu'elle doive se poursuivre dans le respect des règles de droit, la priorité reste de garantir une justice équitable et non partisane, loin des considérations politiques.